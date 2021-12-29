Altın hesabını Türk Lirası'na çevirene koruma! MB bugünkü altın gram fiyatını duyurdu

Dolar için kur farkı düzenlemesinin ardından altın hesabını Türk Lirası'na çevirenlere de destek kararı çıktı. Merkez Bankası'da saat 11.00'da bugün için geçerli olacak gram altın alış fiyatını açıkladı.

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, 28 Aralık 2021 tarihi itibariyle altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde Türk Lirası mevduat hesabına çevrilecek. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak.

Bugün geçerli olacak altın gram fiyatı

Merkez Bankası da bugün altın hesaplarından kur korumalı TL mevduat hesaplarına geçiş kapsamında ilk kez açıklanacak gram altın alış fiyatını açıkladı.

Buna göre bugün geçerli olacak gram altın alış fiyatı 696,44 olarak belirlendi. Gram altında saflık derecesi 995/1000 için alış fiyatı 696,44 olarak belirlenirken, saflık derecesi 1000/1000 olan için 699,94 olarak ilan edildi.



Merkez Bankası tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında altın hesabından kur korumalı mevduata geçişte aradaki fark Merkez Bankası tarafından karşılanacak olup, söz konusu dönüşte Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak

Altına kur korumasının şartları

Dönüşüm sonrası açılacak yeni hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Bankanın hesaba uygulayacağı faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Vade sonunda Türk Lirası hesap sahibine ana para ve faizi banka ödeyecek. Vade sonunda, altın fiyatlarından oluşan farkın faizden yüksek olması halinde aradaki farkı Merkez Bankası ödeyecek.

Hesabın vadesinden önce bozulması halinde herhangi bir ödeme yapılmayacak. Söz konusu ödeme desteği bir defaya mahsus olarak uygulanacak.