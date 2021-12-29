BIST 1.884
DOLAR 12,25
EURO 13,83
ALTIN 718,34
HABER /  EKONOMİ

Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince 14 gün içinde iade edebilir

Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince 14 gün içinde iade edebilir

Hem kurdaki oynaklık hem de enflasyonun ardından market ürünlerine büyük zam yapıldı. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, marketlerden zamlı ürün alan vatandaşların aynı ürünü 14 gün içerisinde iade etme haklarını olduğunu dile getirdi. Ancak Ağaoğlu, gıda ürünlerin paketlerinden çıkarılmamış olmasına dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

Abone ol

TÜRKİYE ekonomisindeki tarihi dalgalanma kısa süre içerisinde market raflarına da yansıdı. Hem kurdaki oynaklık hem de enflasyonun etkisiyle marketlerde satılan temel gıda ürünlerine büyük zamlar yapıldı. Başta ayçiçek yağı, süt ve şeker gibi ürünleri zamlı alan vatandaşlar kurdaki düşmenin ardından marketlerden indirim beklemeye başladı. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise ürünleri zamlı alan vatandaşların 14 gün içerisinde ürün iadesi yapabileceğini belirtti.

"Alışveriş fişini ibraz ederek iade edebilirler"

Ağaoğlu, "Fiyatlar daha da artacak" beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını belirterek, "Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa, ki birçok kalemlerde görülebilir bu, vatandaşlar alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir" dedi.

"Ürünün ambalajdan çıkarılmaması gerekiyor"

Açıklamalarını sürdüren Ağaoğlu, "E-ticarette şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaşlar o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Omicron vakaları patladı tam kapanma mı geliyor! Çapa Tıp Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek 'online eğitim' istedi
Omicron vakaları patladı tam kapanma mı geliyor! Çapa Tıp Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek 'online eğitim' istedi
Otomatik yapılandırılan Genel Sağlık Sigortası prim borcunda son ödeme tarihi 31 Aralık
Otomatik yapılandırılan Genel Sağlık Sigortası prim borcunda son ödeme tarihi 31 Aralık
Börü 2039 nereden izlenir paralı mı? Börü 2039 dizi mi film mi fragmanı çıktı
Börü 2039 nereden izlenir paralı mı? Börü 2039 dizi mi film mi fragmanı çıktı
Batman'da 620 personelle Eren Kış 14 operasyonu başladı
Batman'da 620 personelle Eren Kış 14 operasyonu başladı
NASA imam arıyor! 24 ilahiyatçı işe alınacak
NASA imam arıyor! 24 ilahiyatçı işe alınacak
İbrahim Çelikkol kaç yaşında aslen nereli eşi Mihre Çelikkol ne iş yapar?
İbrahim Çelikkol kaç yaşında aslen nereli eşi Mihre Çelikkol ne iş yapar?
Aksaray'da dayakçı öğretmen görevden alındı! İlkokul çocuğunu dövmüştü
Aksaray'da dayakçı öğretmen görevden alındı! İlkokul çocuğunu dövmüştü
Ekonomist Necmettin Batırel'den 2022 için bomba yorum! "Türkiye gerçekten uçacak"
Ekonomist Necmettin Batırel'den 2022 için bomba yorum! "Türkiye gerçekten uçacak"
Miami Heat Ömer Faruk Yurtseven'in "double double" yaptığı Wizards maçını kazandı
Miami Heat Ömer Faruk Yurtseven'in "double double" yaptığı Wizards maçını kazandı
Konya Karatay'da bir evde patlama oldu
Konya Karatay'da bir evde patlama oldu