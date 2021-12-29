BIST 1.884
DOLAR 12,25
EURO 13,83
ALTIN 718,34
HABER /  DÜNYA

NASA imam arıyor! 24 ilahiyatçı işe alınacak

NASA imam arıyor! 24 ilahiyatçı işe alınacak

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulunduğunda, insanların nasıl tepki vereceğini ve keşfin tanrılar ve yaratılış hakkındaki fikirleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için din insanlarından yardım istedi.

Abone ol

NASA, 2014 yılında 1,1 milyon dolar hibe verdiği New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi’ndeki (CTI) programında yer almak üzere 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu. Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek. CTI kuruluş amacını  'teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.  

ÖNCEKİ HABERLER
İbrahim Çelikkol kaç yaşında aslen nereli eşi Mihre Çelikkol ne iş yapar?
İbrahim Çelikkol kaç yaşında aslen nereli eşi Mihre Çelikkol ne iş yapar?
Aksaray'da dayakçı öğretmen görevden alındı! İlkokul çocuğunu dövmüştü
Aksaray'da dayakçı öğretmen görevden alındı! İlkokul çocuğunu dövmüştü
Miami Heat Ömer Faruk Yurtseven'in "double double" yaptığı Wizards maçını kazandı
Miami Heat Ömer Faruk Yurtseven'in "double double" yaptığı Wizards maçını kazandı
Konya Karatay'da bir evde patlama oldu
Konya Karatay'da bir evde patlama oldu
Depremlerin olacağını bilmişti! Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan uyardı: 7'ye varan deprem geliyor
Depremlerin olacağını bilmişti! Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan uyardı: 7'ye varan deprem geliyor
Japonya Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştı
Japonya Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştı
Ekonomist İbrahim Kahveci 'teori çöktü' dedi her satırı olay yazı
Ekonomist İbrahim Kahveci 'teori çöktü' dedi her satırı olay yazı
Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası'nı açıkladı! İşte 2022 yol haritası! Döviz ve enflasyon ne olacak?
Merkez Bankası 2022 Para ve Kur Politikası'nı açıkladı! İşte 2022 yol haritası! Döviz ve enflasyon ne olacak?
İlan yayımlandı uzman yardımcısı alınacak işte başvuru tarihi
İlan yayımlandı uzman yardımcısı alınacak işte başvuru tarihi
İbrahim Çelikkol eşi kim boşanıyorlar mı eşi ve çocuğu kimdir?
İbrahim Çelikkol eşi kim boşanıyorlar mı eşi ve çocuğu kimdir?