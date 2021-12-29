Mihre Mutlu Çelikkol kaç yaşında ne iş yapıyor aslen nereli?

Şimdilerde ATV'de Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakterine hayat veren oyuncu İbrahim Çelikkol, 4 yıllık eşi mimar Mihre Mutlu Çelikkol'dan boşanıyor. Ali adında 2 yaşında bir çocukları olan çift evliliklerini kurtaramadıç Bu haberin ardından İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu Çelikkkol merak edildi. Peki kimdir Mihre Çelikkol, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Abone ol

Bir çok dizi ve filmde rol alan oyuncu İbrahim Çelikkol eşi Mihre Çelikkol'dan boşanıyor. Magazin basınında gündem olan bu olayın ardından İbrahim Çelikkol'ın eşi merak konusu oldu. Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ile 2017 yılında evlenmiş ve 2019 yılında oğlu Ali'yi kucağına almıştı. Mimar olan Mihre Çelikkol 32 yaşında.

Mihre Mutlu kimdir:

Mihre Mutlu Çelikkol, 1989 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü bitiren Mihre Mutlu Çelikkol, bir şirkette 6 ay boyunca mimar olarak görev almış, daha sonrasında kendi ofisini açmıştır.

2017 yılında oyuncu İbrahim Çelikkol ile nikah masasına oturan Mihre Mutlu Çelikkol’un Ali isminde bir oğlu var.

İbrahim Çelikkol kimdir: İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.