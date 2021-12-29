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Japonya Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştı

Japonya Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştı

JAPONYA'da rekor kıran "sağlıklı yaşam süresi" kadınlar için 75, erkekler için 72 yaşa ulaştı.

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Japonya Sağlık Bakanlığı, sağlıklı yaşam süresinin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Her 3 yılda bir ülke çapında yaklaşık 200 bin hane üzerinde yapılan araştırmanın 2019 yılı sonuçlarını kamuoyuna duyuran bakanlık, insanların yardım almadan sosyal bir yaşam sürdürebildikleri zaman dilimini ifade eden 'sağlıklı yaşam süresi'nin kadınlar için 75,38, erkekler için ise 72,68 yaş olduğunu açıkladı.

Araştırmanın yapılmaya başlandığı 2001 yılından bu yana söz konusu sürenin hem kadınlar hem de erkekler için artmaya devam ettiği belirtilirken, eyaletlere göre Mie'deki kadınlar ve Oita'daki erkeklerin en uzun sağlıklı yaşam beklentisine sahip olduğu belirtildi. Kyoto'daki kadınlar ve Iwate'deki erkeklerin ise en kısa sağlıklı yaşam süresine sahip olduğu kaydedildi.

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