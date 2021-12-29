Berkcan Güven anne ve babası kimdir? Berkcan Güven ailesi

Eğlenceli videoları ile sosyal medyada gündem olan genç fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe 93 yaşında öldü. Torunuyla çektiği videolar kısa sürede milyonlarca kez izlenen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Şahide Türe kimdir, neden öldü, hastalığı nedir?

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Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven anannesi Şahide Türe ile çektikleri videolarla kısa sürede popüler hale gelmişti. Eğlenceli videolarıyla takipçileri tarafından çok sevilen ikiliden hayranlarını üzecek bir haber geldi. Torunuyla çektiği sevimli videolarla kısa sürede gündem olan Şahide Türe, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Şahide Türe'nin oğlu Burhan Güven'in açıklamasının ardından Berkcan Güven'den de açıklama geldi.Berkcan Güven ve Şahide Türe kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Berkcan Güven'in açıklaması...

Şahide Türe öldü mü: Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe'nin ölüm haberini oğlu Burhan Güven sosyal medya hesabından, 'Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi. Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı, bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin sevdiği insan en sevdiğine kavuştu.'' mesajıyla paylaştı.

Berkcan Güven sosyal medya paylaşımında, "Bir nesil senin gidişine üzgün, buruk. Huzurlar içinde uyu canım anannem" açıklamasıyla anannesine veda etti.

Sevenlerinin yalnız bırakmadığı Berkcan Güven anannesi Şahide Türe için, "Hiç mutlu değilim derdin, şimdi senden mutlusu yoktur" paylaşımıyla da yürek burktu.

Şahide Türe kimdir: Şahide Türe, torunu Berkcan Güven ile olan videolarıyla büyük beğeni toplamıştı. Güven'in anneannesine kendi adıyla açtığı kanala yüklediği bir video kısa sürede bir milyondan fazla izlenmiş ve kanal 100 bin aboneye ulaşılmıştı.

Berkcan Güven kimdir: 2013 yılında çektiği Vine videolarıyla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Youtube’a atılan Berkcan Güven, 30 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Komik ve eğlenceli videolarından sonra son dönemde özellikle yayınladığı şarkı ve müzik parçaları ile tanınmaktadır.

2017 yılındaki “YouTube Benim İşim” dissiyle ve daha sonra paylaştığı “Yeniden” ve “Neresi” gibi şarkılarla popülerliğini artırmıştır. “Yeniden” şarkısının klibinde şarkıcı Aleyna Tilki’yi oynatması dikkat çekti.