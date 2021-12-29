İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 'erken seçim' kararı alınsın! AK Partili vekil istedi

AK Parti Hatay Milletvekili ve MKYK Üyesi Hacı Bayram Türkoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi için erken seçim yapılması çağrısında bulundu.

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İçişleri Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) için başlattığı 'terör teftişi'nin ardından AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 'erken seçim' talebi geldi. AK Parti Merkez Karar Yönetme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB İçin Hemen Seçim Derhal Seçim Erken Seçim" çağrısı yaptı.

"İBB'yi terör iltisaklıların yuvası niye yaptınız" ifadelerini kullanan Hacı Bayram Türkoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “140 milyar nerede diyoruz? O; "Ankara'nın Taşına Bak" diyor. İBB'yi terör iltisaklıların yuvası niye yaptınız?' diyoruz. O, soluğu Anıtkabir'de alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her kirli iş ve işleminize kılıf tuttuğunuz ve ismiyle yaftalanacağınız bir metaı değildir" dedi.

Aynı zamanda AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı da olan Hacı Bayram Türkoğlu, sonraki paylaşımında da "İBB için hemen seçim derhal seçim erken seçim” çağrısı yaptı.