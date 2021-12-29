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Tofaş 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını dağıtacak

Tofaş 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını dağıtacak

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ’nin üretime başlangıcının 50. yılı olması sebebi ile 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını müjdesi geldi.

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Bursa’da faliyet gösteren Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, üretime başlangıcının 50. yılı olması sebebi ile 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını dağıtacağını duyurdu.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ’den yapılan açıklama şu şekilde, “2021 yılı hem dünya hem de ülkemiz için zorlayıcı pek çok faktörün gölgesinde geçti. Korona virüs salgını, dalgalı global ekonomi ülkemizdeki ekonomik gelişmeler tedarik zincirinde ve çip tedarikinde yaşanan sorunlar şüphesiz hepimizi etkiledi. Tüm bu zorluklara rağmen her zaman olduğu gibi Tofaşlılık ruhu ile dayanışma içerisinde çalıştığımız bu yılı hep birlikte sağlıklı ve başarılı şekilde tamamlıyoruz. Tofaş'ın üretime başlangıcının 50.yılı olması vesilesiyle bu yıl bizler için ayrı bir anlam da ifade ediyor. Yarım asrı aşkın süredir hep birlikte Türkiye otomotiv sanayisinin gelişiminde öncü rol üstlenerek sayısız başarılara imza attık. Elde ettiğimiz başarılar ile gurur duyarken, büyük ve güçlü bir takımın parçası olarak kendimizi geliştirmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz. Hepimiz için böylesine önemli ve anlamlı olan üretime başlangıcımızın 50.yılı dönümü anısına siz değerli çalışma arkadaşlarımıza bir adet Cumhuriyet altını hediye etmekten mutluluk duyacağımızı ifade etmek isteriz” denildi.
Binlerce Cumhuriyet altınının fabrikaya getirildiği, dağıtımın başladığı öğrenildi.
Öte yandan yıl sonu ve fabrikada sayım yapılması sebebiyle bazı işçilere izin verildiği de ifade edildi.

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