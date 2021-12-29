BIST 1.834
DOLAR 12,11
EURO 13,69
ALTIN 701,68
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

İlan yayımlandı uzman yardımcısı alınacak işte başvuru tarihi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İlan yayımlandı uzman yardımcısı alınacak işte başvuru tarihi

Helal Akreditasyon Kurumu, Ankara'da görevlendirilmek üzere 3 uzman yardımcısı alacak. Adaylar, başvurularını, 10 Ocak-11 Şubat 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapacak.

Abone ol

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, uzman yardımcılarının 2'si ilahiyat, 1'i veteriner öğrenim dallarından alınacak. İlahiyat öğrenim dalından 8, veteriner öğrenim dalından ise 4 aday sınava katılabilecek.

Adaylar, başvurularını, 10 Ocak-11 Şubat 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerindeki "Helal Akreditasyon Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı"ndan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yaparak ve belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların müracaatları dikkate alınmayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremlerin olacağını bilmişti! Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan uyardı: 7'ye varan deprem geliyor
Depremlerin olacağını bilmişti! Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan uyardı: 7'ye varan deprem geliyor
İbrahim Çelikkol eşi kim boşanıyorlar mı eşi ve çocuğu kimdir?
İbrahim Çelikkol eşi kim boşanıyorlar mı eşi ve çocuğu kimdir?
Berkcan Güven anneannesi ile videoları komik anları mazide kaldı
Berkcan Güven anneannesi ile videoları komik anları mazide kaldı
KPSS'de 92 aldı mülakatta elendi Twitter bunu konuşuyor Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu patladı
KPSS'de 92 aldı mülakatta elendi Twitter bunu konuşuyor Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu patladı
Meydanda kamyonette sattı öyle bir ceza yedi ki...
Meydanda kamyonette sattı öyle bir ceza yedi ki...
Berkcan Güven anne ve babası kimdir? Berkcan Güven ailesi
Berkcan Güven anne ve babası kimdir? Berkcan Güven ailesi
İstanbul'da apartmanda sesi duyan koştu! Kahreden görüntüyü yan komşu fark etti
İstanbul'da apartmanda sesi duyan koştu! Kahreden görüntüyü yan komşu fark etti
Aydın'da korkunç olay! Babasının kullandığı otomobilin altında kalan küçük Cemre hayatını kaybetti
Aydın'da korkunç olay! Babasının kullandığı otomobilin altında kalan küçük Cemre hayatını kaybetti
Tofaş 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını dağıtacak
Tofaş 10 bin çalışanına Cumhuriyet altını dağıtacak
Şahide Türe kimdir kaç yaşında neden öldü hastalığı nedir?
Şahide Türe kimdir kaç yaşında neden öldü hastalığı nedir?