KPSS'de 92 aldı mülakatta elendi Twitter bunu konuşuyor Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu patladı

KPSS'den 91,5 alıp mülakatta 51 verilerek elenen öğrencinin sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası Twitter'da "mülakata hayır" hashtagi açıldı. Pek çok genç KPSS sonrası yapılan mülakatlarda bilerek bırakıldığını iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok siyasetçiden destek yağmaya başladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’da yaptığı paylaşımla, KPSS’den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı’ya destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabında KPSS'de alanında birinci olup sözlü mülakatta elendiğini belirten Sultan Fidan isimli öğretmen adayına destek verdi.

İmamoğlu, "Senin başına gelenler binlerce gencimizin başına geliyor ve bu beni çok üzüyor" dediği Fidan'a İBB’de uzmanlık alanıyla ilgili işe alım olması durumunda başvurmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı da etiketleyen Fidan, "mülakatahayır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, KPSS için iki yıldır çalıştığını, bölümünde birinci olduğunu, alanında doktora yaptığını yazdı.

Muharrem İnce: Hangi cemaate, torpilliye yediriyorsunuz?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından atanamayan bir öğrencinin isyanını paylaştı. İnce, KPSS’den 91.5 alarak kazanan ama mülakatta 51 verilerek elenen öğrenci için, "Hangi cemaate, torpilliye, eşe dosta yediriyorsunuz gençlerin hakkını?" diye sordu.

İnce, sosyal medya hesabından Binnur Karakaya isimli bir öğrencinin paylaşımını alıntıladı. Haksızlığa uğradığını dile getiren Karakaya, paylaşımında, “Ben bu sınava karnımda bebeğimle çalıştım gecemi gündüzüme kattım 8 aylık gebeydim sınava girdiğimde coviddim üstelik bebeğime bi şey olmasın diye ağlaya ağlaya çözdüm soruları bu mu adalet ? Aldığım puanı hiç etmeye ne hakkınız var ? #mülakatahayır” ifadelerini kullandı.

Hayallerini çaldığınız bu gençler bizim evlatlarımız

İnce’de bu paylaşımı alıntılayarak şu not ile paylaştı:

* KPSS'den 91.5 alıyor, mülakatta 51 verip eliyorsunuz! Hangi cemaate, torpilliye, eşe dosta yediriyorsunuz gençlerin hakkını?

*Hayallerini, umutlarını, emeklerini çaldığınız bu gençler bizim evlatlarımız, bu milletin evlatları! Bu devran dönecek! Bu millet geleceğini geri alacak!.