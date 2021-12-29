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İstanbul'da apartmanda sesi duyan koştu! Kahreden görüntüyü yan komşu fark etti

İstanbul'da apartmanda sesi duyan koştu! Kahreden görüntüyü yan komşu fark etti

İSTANBUL Zeytinburnu’nda 6 katlı apartmanın çatısını tamir eden işçi, apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi 209. Sokak’ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 50 yaşlarındaki Selim Topuzoğlu, 6 katlı bir binanın çatısını tamir ettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı apartman boşluğuna düştü. Sesi duyan apartman sakinleri Topuzoğlu'nun boşluğa düştüğünü fark ederek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri Topuzoğlu'nu düştüğü apartman boşluğundan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olayda ağır yaralanan Topuzoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.



“Ambulans alırken kendinde değildi”
Binanın giriş katında esnaf olan Halil Şanlı, “Biz burada esnafız. Bir ara ses geldi. Biz sesi araştırdık. Bir şey bulamadık. Çatıda çalışan arkadaşı yan binadaki bir kadın fark etmiş. Daha sonra binayı araştırdığımızda iki bina arasındaki aydınlatma boşluğuna çalışan bir arkadaşın düştüğünü fark ettik. Yarım saat falan kalmış orada. Sonra sağlık ekiplerine haber verdik. Onlar da baktılar. ‘Ağır yaralı’ dediler. Ambulans aldı götürdü” diye konuştu.

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