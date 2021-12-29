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Prof. Dr. Unutmaz duyurdu: Tsunami geldi Milyonlarca insan enfekte olacak hastaneler dolacak!

Prof. Dr. Unutmaz duyurdu: Tsunami geldi Milyonlarca insan enfekte olacak hastaneler dolacak!

Omicron varyantının Türkiye'de de görülmesiyle uzmanlar peş peşe uyarılar yapmaya başladı.Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz tsunaminin artık Türkiye'de olduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Omicron' varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Unutmaz, "Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla" dedi.

Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kritik seviyeye yükselen günlük koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti.

Koronavirüs vaka sayılarının dünya çapında rekor kırdığına ilişkin bir haberi paylaşan Unutmaz, Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı:

"Aşı ve maske kalkanı olanlar rahat atlatacak. Ama milyonlarca insan da enfekte olacak. Yine aşısızlar veya aşı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak. Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla."

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