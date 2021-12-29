Ekonomist İbrahim Kahveci 'teori çöktü' dedi her satırı olay yazı

Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, dolar kurunun düşmesiyle birlikte fiyatların aşağı çekilmesinin istenmesine değinerek, daha önceki faiz indirimlerinde fiyatların düşmediğine dikkat çekerek “Faiz sebep-enflasyon sonuç” teorisinin çöktüğünü yazdı.

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Hükümetin devreye aldığı "Kur korumalı TL vadeli mevduat" hesabı sonrası döviz kurları çakıldı, fiyatların düşmesi için gerekçe oluştu. Zabıtalar marketlere daldı, teftişlerin ardı arkası kesilmedi.

Peki aylardır indirilen faizlere rağmen neden fiyatlar düşmedi? Bu kritik soruya Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci sordu ve yanıtını "Teori çöktü" başlıklı yazısında paylaştı.

"Kimsenin ağzından “faizleri düşürdük, neden fiyatları düşürmüyorsunuz” cümlesi çıkmadı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati"nin “Fiyatları yükseltirseniz döviz düşünce de düşürmelisiniz” açıklamasının tabuta çakılan son çivi olduğunu iddia eden yazar, şu ifadelere yer verdi:

"Demek ki fiyatlar son 4 aydır düşürülen faizlerle inmemiş. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisi faiz indirimlerinde çalışmamış. Demek ki fiyatlar dövizle beraber yükselmiş. O zaman dolar sebep enflasyon sonuç teorisine geliyoruz. Zaten dün de yazdık: Marketleri basan belediye zabıtaları da “dolar düştü, fiyatları indirin” diyordu. Kimsenin ağzından “faizleri düşürdük, neden fiyatları düşürmüyorsunuz” cümlesi çıkmadı."

Bankalar faizleri yükseltti

Kurlar artınca fiyatların arttığını belirten Kahveci, kimsenin bu süreçte faiz indirimi ile fiyatların düşeceğini söylemediğini yazdı.

Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesine rağmen bankaların faizleri yükselttiğine dikkat çeken yazar, "Çünkü ülkenin riski muazzam arttı. Ya da şöyle diyelim: Yönetim sebep-bankalar (faiz) sonuç." diye yazdı.

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