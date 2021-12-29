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Aksaray'da dayakçı öğretmen görevden alındı! İlkokul çocuğunu dövmüştü

Aksaray'da dayakçı öğretmen görevden alındı! İlkokul çocuğunu dövmüştü

Aksaray'daki 10 yaşındaki ilkokul öğrencisini döven öğretmen görevinden alındı.

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AKSARAY'da, öğrencisi T.K.'nin (10) boğazını sıkıp, darbeden ve hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen matematik öğretmeni Ali Rıza Y. (40) görevinden alındı.

Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkardı.

Erkek öğrenci T.K.’ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden aldı.

Görevden uzaklaştırılmıştı

T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

Hapis isteniyor

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Görevden alındı

Hakkında idari soruşturma başlatılan dayakçı öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden alındı.

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