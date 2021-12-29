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Konya Karatay'da bir evde patlama oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya Karatay'da bir evde patlama oldu

Konya'da bir evde meydana gelen patlamada evin duvarı yıkılırken, olayda bir kadın yaralandı, 8 çocuğu yara almadan kurtuldu.

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Olay, saat 08.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Erdemli Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki müstakil bir evde anne ve çocukları uyuduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrasında anne ve çocuklarının bulunduğu odanın duvarı çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbari üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri evde oluşan küçük çaplı yangına müdahale ederek söndürürken, olayda yaralanan anne Medine Taç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayda patlamanın yaşandığı odada bulunan ailenin 8 çocuğu yara almadan kurtuldu. Yakında bulunan baba Abdulvahap Taç’ın da patlama sesini duyarak eve geldi.

Baba Abdulvahap Taç, “Sabah ben erkenden kalktım hayvanlara yem verdim. Sonra kaza oldu zannettim, baktım evden dumanlar çıkıyordu. Benim çocuklar yerdeydi sonra çocukları çıkarttım. Elektrik şartelini kapattım. Ekipler geldi müdahale etti” dedi.
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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