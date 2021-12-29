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TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı

TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı

TOKİ'nin taksitlerini ödemeyen kişilerden alacağı tutar 330 milyon 385 bin 994 TL'ye ulaşırken belediyelerden de 113 milyon 336 bin TL alacağı bulunuyor. Borcunu ödeyemeyenler hakkında fesih ve dava süreci başlatıldı.

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TOKİ'den ev alan ve taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 konut sahibi için fesih ve dava süreci başlatıldı. Sayıştay'ın TBMM'ye gönderdiği rapora göre 12 bin 777 taşınmaz sahibi, 10 ve üzeri sayıda taksidini ödeyemeyince borç tutarı 330 milyon 385 bin 994 TL'ye ulaştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 15 ve üzeri taksidi ödenmeyen taşınmaz sayısı 8 bin 884, bu taşınmazlara ait ödenmeyen borç ise 286 bin 179 TL oldu. 20 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 6 bin 898 taşınmaz olduğu ve bunlara ait 253 milyon 382 bin TL'lik borç bulunduğu, 25 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 5 bin 525 taşınmaz olduğu ve bu taşınmazların borç tutarının 225 milyon 575 bin TL olduğu, 30 ve üzeri taksidini ödeyemeyen 4 bin 431 taşınmazın olduğu ve bunlara ait ödenmeyen tutarın toplamının 196 milyon 395 bin TL olduğu belirtildi. Kredi borcunu ödeyemeyen alıcılar hakkında fesih ve dava süreci başlatıldı.

Belediyeler de borçlu

TOKİ'nin kurum ve kuruluşlara yapılan satışlardan doğan alacaklarını da tahsil edemediği ortaya çıktı. TOKİ, yedi AK Parti, bir MHP, bir bağımsız aday, bir de kayyum tarafından yönetilen belediyelerden alacaklarını tahsil edemedi. İdarenin, Amasya Ziyaret, Uşak, Mersin Erdemli, Kars, Konya Beyşehir, Trabzon Ortahisar, Ağrı, İstanbul Fatih, Hatay Payas, İstanbul Esenler Belediyesinden 113 milyon 336 bin TL alacağı bulunuyor.

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