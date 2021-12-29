AGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşı düşecek mi?
Asgari ücret açıklandığından bu yana kafalarda birçok soru işareti bulunuyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, AGİ konusu ile ilgili düzenlemenin geçen cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlandığını ve AGİ’de durumun netleştiğini bildirdi. Doğan yazısında milyonlarca çalışanın merak ettiği sorulara yanıt verdi. İşte o yazı:
Kafalar karışık; özellikle de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusunda. Kimi okuyucular, asgari ücretteki artışı merak ediyor, kimileri ‘asgari geçim indirimi alamayacak mıyız?’ diye soruyor, kimileri AGİ’den kimlerin yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Kimileri de AGİ nedeniyle ücretlerinde düşüş olup olmayacağını soruyor.Hepsine tek tek değineyim.
Öncelikle şunu belirteyim, asgari ücretin neti, brütü açıklandı ancak AGİ konusu ile ilgili düzenleme geçen cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlandı ve böylece AGİ’de durum netleşti.
Yapılan değişiklik ile; çalışanlara ödenen ücretlerin, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edilerek, ücret gelirinin asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanıyor.
Peki, yeni senede neler değişti, kimler AGİ alacak madde madde anlatayım.