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Galatasaray'da 'böcek' skandalı! Başkanı Burak Elmas’ın odasını "böcek"le dinlemişler!

Galatasaray'da 'böcek' skandalı! Başkanı Burak Elmas’ın odasını "böcek"le dinlemişler!

Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve "köstebek" imasında bulunmuştu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın odasına gizlenmiş iki adet ortam dinleme cihazı bulunduğu iddia edildi.

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın odasına gizlenmiş iki adet ortam dinleme cihazı bulunduğu iddia edildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Galatasaray’da uzun zamandır gündemi işgal eden "köstebek" iddialarında önemli bir gelişme yaşandı.

Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve "köstebek" imasında bulunmuştu.

Özel bir ekibe odasını arattırdı

İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırdı. Arama sonucunda odasında “böcek” tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın hemen gerekli tedbirleri aldığı aktarıldı.

Böcekler ne zamandır arada?

Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ve ne zamandan beri konuşulanların dinlendiğinin henüz bilinmediği ve konunun yargıya intikal etmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

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