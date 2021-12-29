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Esenyurt’ta 25 katlı lüks rezidansın sakinlerinden skandal hareket

Esenyurt’ta 25 katlı lüks rezidansın sakinlerinden skandal hareket

Esenyurt’ta 25 katlı lüks rezidansın sakinleri, yaptıkları ile pes dedirtti. Duyarsız komşular, poşet poşet çöplerini çevredeki binaların çatılarına atarken, bıktıklarını söyleyen mahalle sakinleri ise yaşanan duruma tepki gösterdi.

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Esenyurt’ta yaşanan çöp krizi “Böyle komşuluk olmaz” dedirtti. Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan 25 katlı lüks rezidansın sakinleri, poşet poşet çöplerini balkondan aşağı attı.

Duyarsız komşuların etrafa rast gele attığı çöpler ise çevrede bulunan binaların çatılarında birikti. Yaşanan çöp krizi karşısında ise ne yapacaklarını şaşıran mahalle sakinleri, mağduriyetlerini dile getirdi.

Uzun süredir bu olayın yaşandığını söyleyen vatandaşlar, mahallede araçların, evlerin yukarıdan atılan çöpler yüzünden zarar gördüğünü söyledi.

“Ellerine ne geçerse atıyorlar”

Bu duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, ”Bina yüksek olduğu için çöpleri atıp içeri kaçıyorlar. Genellikle akşam karanlıkta atıkları için kim atıyor göremiyoruz. Milletin arabasına geliyor çatısına geliyor biz çok rahatsızız. Çatılar çöp ile doldu. Gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.
Nevzat Kaya isimli bir vatandaş ise çatıların haline "bakın" diyerek, ”Çöp ile doldu çatılar. Attıkları şeyler arabamıza, çatılarımıza denk geliyor. Kavgalar çıkıyor bıktık bu durumdan. Atılan sigara izmaritlerinden yangın bile çıktı” diye konuştu.

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