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Yunan Bakandan Hulusi Akar'a haddi aşan sözler: Yüzerek gelsin

Yunan Bakandan Hulusi Akar'a haddi aşan sözler: Yüzerek gelsin

Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos küstah ifadeler kullanarak, "Cevap vermemize gerek yok. Bırakın, Akar Meis'e yüzerek gelsin" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Meis Adası ile ilgili sözleri Yunanistan'ın gündemine oturdu.

"Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var." diyen Bakan Akar, "Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada." ifadelerini kullanmıştı.

Atina'dan açıklamalar

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, açıklamanın ardından "ulusal bağımsızlıklarını ve egemenlik haklarını savunmaya hazır olduklarını" söylemişti.

Hardalias'ın ardından açıklama yapan Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, haddini aşan ifadelere imza attı.

Panagiotopoulos, "Cevap vermemize gerek yok. Bırakın, Akar Meis'e yüzerek gelsin." sözünü sarf etti. Yunan bakan ayrıca, Fransa'nın ilk iki fırkateyni kendilerine 2025'e kadar gönderebileceğini sözlerine ekledi.

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