BIST 1.883
DOLAR 12,43
EURO 14,03
ALTIN 714,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi

Öldürdüğü komşusunun ailesinden özür diledi

BURSA'da, bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı komşusu Nizamettin Güngörmüş'ü (55) tüfekle vurarak öldüren Tuncay Tuncel'in (55) yargılanmasına başlandı. Savunmasında, öldürdüğü komşusunun ailesinden özür dileyen Tuncel, "Kendisini, evimin bahçesinde esrar yetiştirmek istediği için istemeyerek öldürdüm" dedi.

Abone ol

Olay, haziran ayında Gemlik ilçesi Kumla Kanal boyu mevkisinde meydana geldi. Tuncay Tuncel, evlerinin arasında bulunan bahçe duvarı nedeniyle tartıştığı çiftçilik yapan Nizamettin Güngörmüş’ü tüfekle vurarak öldürdü.  Olay sonrası tutuklanan Tuncay Tuncel hakkında ‘Kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Tuncay Tuncel, cezaevinden, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları ile öldürülen Nizamettin Güngörmüş'ün annesi Nurten Güngörmüş ve kardeşi Halide Aydın salonda hazır bulundu. Mahkemede savunma yapan Tuncel, öldürdüğü Nizamettin Güngörmüş'ün ailesinden özür dileyip, “Maktul bahçemde, esrar yetiştirmek istedi. Bu sebeple aramızda kavga çıktı. Beni öldürmeye çalıştı. Ben de silahımı korkutmak için yere doğru ateş ettim ve öldü. Öldürme ve yaralama niyetiyle hareket etmedim. Çok üzgünüm, pişmanım" dedi.

Duruşmada ifade veren Nurten Güngörmüş, sanığın aralarında hiçbir sıkıntı olmamasına rağmen tüfekle evlerinin bahçesine ateş ederek oğlunu öldürdüğünü belirterek, "Hakim Bey, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik evrakların beklenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Amazon'un yapay zekasından 10 yaşındaki çocuğa skandal teklif! Duyan anne dehşete düştü
Amazon'un yapay zekasından 10 yaşındaki çocuğa skandal teklif! Duyan anne dehşete düştü
Börü 2039 oyuncuları kimler isim listesi Börü 1. sezon ne zaman?
Börü 2039 oyuncuları kimler isim listesi Börü 1. sezon ne zaman?
Hava değişimine gelen asker ailesine dehşeti yaşattı
Hava değişimine gelen asker ailesine dehşeti yaşattı
Malatya'da deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Malatya'da deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı'dan 'indirim' açıklaması
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı'dan 'indirim' açıklaması
Mete Gazoz kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir?
Mete Gazoz kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir?
ABD'den Ukrayna geriliminde Rusya'ya açık mesaj: Harry S. Truman uçak gemisi Akdeniz'de kalacak
ABD'den Ukrayna geriliminde Rusya'ya açık mesaj: Harry S. Truman uçak gemisi Akdeniz'de kalacak
Yunan Bakandan Hulusi Akar'a haddi aşan sözler: Yüzerek gelsin
Yunan Bakandan Hulusi Akar'a haddi aşan sözler: Yüzerek gelsin
Melike Ayvaz kimdir kaç yaşında Mete Gazoz'un sevgilisi ne iş yapıyor?
Melike Ayvaz kimdir kaç yaşında Mete Gazoz'un sevgilisi ne iş yapıyor?
Galatasaray'da 'böcek' skandalı! Başkanı Burak Elmas’ın odasını "böcek"le dinlemişler!
Galatasaray'da 'böcek' skandalı! Başkanı Burak Elmas’ın odasını "böcek"le dinlemişler!