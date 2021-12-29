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Yılbaşı öncesi "Omicron" uyarısı! Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Kişisel tedbirler elden bırakılmamalı

Yılbaşı öncesi "Omicron" uyarısı! Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Kişisel tedbirler elden bırakılmamalı

Yılbaşı öncesi uzmanlar Omicron varyantına karşı uyarı yaptı. Kapalı alanlarda yapılan kutlamaların Omicron'un yayılması için en ideal ortam olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, kişisel tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

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Bu yıl bir kısıtlama yok ama yeni yıla girerken endişe aynı. Uzmanlara göre yılbaşı, koronavirüse karşı verilecek önemli bir sınav olacak.

TRTHaber'e konuşan Ankara Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bu yılbaşı gerçekten vakaların artışı olmaması adına tüm vatandaşın dikkat edilmesi gereken bir zaman aralığı olacaktır" dedi. 

"Kişisel tedbirler elden bırakılmamalı"

Yılbaşı gecesi kişisel tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Oğuztürk, "Omicron varyantı gibi onlarca kat daha fazla Delta varyantına göre bulaştırıcılık ve yayılma hızı yüksek olan bir virüsten bahsediyoruz. Hele de insanların kapalı alanlarda kalabalık oluşturacağı bir yılbaşı gününde Omicron varyantının yayılımı için ideal bir ortam oluşturulmuş olacaktır" açıklamasını yaptı. 

"Dezenfektan kullanımını ihmal etmememiz gerekiyor"

Tedbirlere sıkı şekilde uyarak vaka artışının önüne geçilebileceğini söyleyen Oğuztürk, şu açıklamayı yaptı:

"Maske, mesafe ve bireysel tedbirlerde en önemli yeri olan, maalesef geçen yıllara göre azalan dezenfektan kullanımını da ihmal etmememiz gerekiyor."

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