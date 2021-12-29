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Sütte akılalmaz sahtekârlık! İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir canlı yayında açıkladı

Sütte akılalmaz sahtekârlık! İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir canlı yayında açıkladı

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, sütte yapılan sahtekârlığı tek tek anlattı. Demir, “"Bizden sütü 4 liraya alıyorlar, yağını çekip maliyetini 2 TL düşürdükleri sütü 18 TL'ye satıyorlar" dedi.

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CNN Türk'te yayımlanan Akıl Çemberi programında raf fiyatı 18 TL'ye dayanan süt ile ilgili sahtekârlık ortaya çıkartıldı. 

Programa telefon bağlantısı ile katılan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, yapılan düzenbazlığı tek tek anlattı. Üreticiden tüketiciye gelen ürünlere yapılan zamların anlamsız olduğunu belirten Demir, dövizin bahane edilerek yapılan zamların düşürülmemesini toplumda infial uyandırma çabası olarak yorumladı.

"Sütün içindeki yağı çekip satıyorlar"

Ömer Demir, konuyla alakalı şunları söyledi:
"Ne gariptir ki, bizden sütü 4 liraya alıyorlar, sütün içindeki yağını, enzimini çekiyorlar, maliyetini 2 liraya düşürüp, tüketiciye 18-16 liraya satıyorlar.

"Yapılan zamların mazotla ilgisi yok"

Diyorlar ki mazota, tütüne zam geldi. Bu bahsettiklerinden uzaktan yakından alakası yok. Devletimiz, ilgililerimiz radikal karar alarak dur demesi lazım Özellikle taban fiyat getirilmesi lazım. Yoksa böyle bir serbest piyasayı biz kabul etmiyoruz."

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