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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Burada kutlu yürüyüşün adımını atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Burada kutlu yürüyüşün adımını atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan ekonomi ile ilgili atılan adımlarda yatırımlara dikkat çekerek herkesin işini daha iyi yaparak mücadeleye katkı vermesi çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Erzurum'u birbirine bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nin açılışına video konferans ile katıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Burada sadece bir tünel açmıyoruz, Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden kutlu yürüyüşün bir adımını atıyoruz. Tüm milletimizi bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum." dedi.

Pirinkayalar Tüneli'nin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Tünelin Güney ve Doğu Anadolu bölgesi ile Karadeniz arasındaki ulaşımı kesintisiz hale getirecektir. Bağlantı yoluyla birlikte toplam uzunluğu 3, 4 km yaklaşan bu proje Erzurum- Artvin arasındaki insan ve ürün trafiğinin hızlı, güvenli, kesintisiz şekilde sürmesini temin edecektir.  2 şehir arasında seyahat edecek vatandaşlarımız hızlanma, taş düşmesi, yamaç akıntısında uzak bir şekilde gidecekleri yere hızla ulaşacaklardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz 19 yıl içerisinde en çok yatırım yaptığımız konulardan biri de ulaştırmadır. Yüksek standartlı tek yolu ülkemize kazandırdık.

Sağlıkta yaptığımız yatırımların anlamını ve önemini salgın döneminde hep birlikte gördük. 

Enerjide yaptığımız yatırımların ne derece kritik öneme sahip olduğunu gelişmiş ülkelerin yaşadığı enerji krizine bakarak daha iyi değerlendirebiliriz. Benzer önerileri her alanda söylemek mümkündür. 

Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır.

Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kalmayacak yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun temellerini atacağız. Bunun için burada sadece bir tünel açmıyoruz aynı zamanda  Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşünün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her bir ferdini kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyoruz.

Girişimci yatırım yaparak, işçimiz daha çok çalışarak, sanayicimiz daha çok üreterek, ihracatçımız daha çok çalışarak, memurumuz daha iyi hizmet sunarak velhasıl hepimiz işimizi daha iyi yaparak bu mücadeledeki yerimizi almalıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

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