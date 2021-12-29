BIST 1.889
DOLAR 12,52
EURO 14,16
ALTIN 721,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Genç kadın su sanıp içince olanlar oldu

İzmir'de otel odasında kahreden ölüm! Genç kadın su sanıp içince olanlar oldu

İZMİR'in Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan genç kadın, pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı, Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı. Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti.

Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti. Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.



Olayda ihmal iddiası
Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çıplak halde bırakan karısı dayak atıp 'geber' dedi! Atatürk'e benzeyen adamın son halini gören tanıyamadı
Foto Galeri Çıplak halde bırakan karısı dayak atıp 'geber' dedi! Atatürk'e benzeyen adamın son halini gören tanıyamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Onay verildi! Turkovac'ın faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak
Onay verildi! Turkovac'ın faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak
Kayseri'de korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı: Gönül ilişkisi vardı, yanına gidince...
Kayseri'de korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı: Gönül ilişkisi vardı, yanına gidince...
Yarın noterler açık mı 30 Aralık öğleden sonra banka kapalı mı?
Yarın noterler açık mı 30 Aralık öğleden sonra banka kapalı mı?
Ataşehir'deki samuray kılıçlı vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Ataşehir'deki samuray kılıçlı vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
İstanbul'da mesai bitiminde ortaya çıkıyorlar esnaf isyanlarda
İstanbul'da mesai bitiminde ortaya çıkıyorlar esnaf isyanlarda
Yılbaşı denilince akıllara ilk o geliyor! 45 TL'ye satılıyor: Stoklarımızı yaptık
Yılbaşı denilince akıllara ilk o geliyor! 45 TL'ye satılıyor: Stoklarımızı yaptık
İzmir'de de toplu ulaşıma zam! İstanbul ve Ankara'dan sonra karar
İzmir'de de toplu ulaşıma zam! İstanbul ve Ankara'dan sonra karar
28 Şubat davasının son sanığı Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesi söküldü
28 Şubat davasının son sanığı Korgeneral Hakkı Kılınç'ın rütbesi söküldü
İsmail Çipe maaşı ne kadar sözleşmesi ne zaman bitiyor? İsmail Çipe aslen nereli?
İsmail Çipe maaşı ne kadar sözleşmesi ne zaman bitiyor? İsmail Çipe aslen nereli?
31 Aralık'ta AVM'ler kaça kadar açık olacak?
31 Aralık'ta AVM'ler kaça kadar açık olacak?