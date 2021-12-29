Çıplak halde bırakan karısı dayak atıp 'geber' dedi! Atatürk'e benzeyen adamın son halini gören tanıyamadı
ATATÜRK'e benzerliğiyle tanınan ve filmlerde rol alan Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya tarafından şiddete uğradı. Zor günler geçiren Kaya'nın son halini görenler tanıyamadı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk’ü canlandıran Göksel Kaya, 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın perşembe günü kendisini Ankara'daki evlerinde darbettiğini iddia etti.
Göksel Kaya, eşinden şikayetçi oldu. Kaya, kardeşi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürülürken, hastanede tedavi gördü.
4 gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Kaya'nın vücudundaki darp izleri, doktor raporunda yer aldı.
Göksel Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyledi.