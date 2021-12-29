Çıplak halde bırakan karısı dayak atıp 'geber' dedi! Atatürk'e benzeyen adamın son halini gören tanıyamadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk’ü canlandıran Göksel Kaya, 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın perşembe günü kendisini Ankara'daki evlerinde darbettiğini iddia etti.