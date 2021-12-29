İBB'den yılbaşı kararı İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz!

İstanbul’da toplu ulaşım, yılbaşında 24 saat hizmet sunacak. İETT, yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 15 ayrı hatta 186 sefer düzenleyecek. İBB 1 Ocak resmi tatil günü taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 31 Aralık 2021 Cuma (yılbaşı) gecesinin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak otobüs ve metro seferlerini artırdı. 1 Ocak'ta ise toplu taşıma ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yılbaşı gecesinin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak İETT ve metro seferlerimizi geç saatlere kadar uzatıp sayısını artırdık. 1 Ocak'ta da İstanbullular toplu taşımayı ücretsiz kullanacaklar. Şimdiden mutlu ve huzurlu bir yıl dileriz."

Cuma gecesi saat 24:00 ile sabah 05:00 arasında 15 ayrı hatta normalde 54 olan sefer sayısı 186’ya çıkarıldı. 15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı-Taksim, 121A Beykoz-Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise tüm İETT seferleri cumartesi sefer planına göre düzenlenecek.

İstanbul’da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. M1 Yenikapı-Kirazlı-Atatürk Havalimanı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında ‘Gece Metrosu’ tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06:00’dan 2 Ocak Pazar günü 02:00’ye kadar kesintisiz devam edecek.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş Füniküleri’nde ise seferler 1 Ocak saat 02:00’ye kadar sürecek. İBB iştiraki Şehir Hatları AŞ ise yılbaşında normal sefer tarifesine devam edecek.