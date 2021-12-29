BIST 1.889
DOLAR 12,52
EURO 14,16
ALTIN 721,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ordu'da ehliyet sınavında kulak içi kopya düzeneğiyle yakalandı ​

Ordu'da ehliyet sınavında kulak içi kopya düzeneğiyle yakalandı ​

ORDU’da, ehliyet sınavına giren Y.C., kulak içinde dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık düzeneğiyle yakalandı. Y.C. ile birlikte 1 kişi daha gözaltına alınırken, firari şüpheli M.K. de aranıyor.

Abone ol

Olay, Altınordu ilçesindeki e-Sınav merkezinde meydana geldi. Ehliyet sınavına giren kişinin kopya çektiğine yönelik ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerek, sınav salonuna geldi. Yapılan incelemede, sınava giren Y.C.'nin kulağının içinde, dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık ve buna bağlı düzenek olduğu tespit edildi. 

Y.C.'ye dışarıdan yardım edildiğinin anlaşılması üzerine ekipler, sınav merkezi çevresinde yaptığı araştırmada da 2 kişinin içinde oturduğu aracı fark etti. Polisi gören şüphelilerden M.K. kaçarken, sınava giren Y.C. ile ona yardım eden S.H., gözaltına alındı. M.K.'nin yakalanması için polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Temel Karamollaoğlu'ndan mülakat tartışması tepkisi: İslam'a ihanettir
Temel Karamollaoğlu'ndan mülakat tartışması tepkisi: İslam'a ihanettir
Muharrem İnce'den dikkat çeken hazine yardımı önerisi
Muharrem İnce'den dikkat çeken hazine yardımı önerisi
Kur korumalı mevduat faiz mi? Ak Parti'den açıklama! Faiz olduğu için günah eleştirisi vardı
Kur korumalı mevduat faiz mi? Ak Parti'den açıklama! Faiz olduğu için günah eleştirisi vardı
Çin'li astronotların hayatı tehlikede iddiası Pekin'den ABD'ye çağrı
Çin'li astronotların hayatı tehlikede iddiası Pekin'den ABD'ye çağrı
Sinop'ta camdan bakınca hayatının şokunu yaşadı! Apar topar terk ettiler
Sinop'ta camdan bakınca hayatının şokunu yaşadı! Apar topar terk ettiler
Omicron hızla yayılıyor yoğun bakımlarda artış var mı? Bilim Kurulu üyesi Sema Turan açıkladı
Omicron hızla yayılıyor yoğun bakımlarda artış var mı? Bilim Kurulu üyesi Sema Turan açıkladı
Rize'de ilkokul 3. sınıf öğrencisi sınıf başkanlığı seçimlerinde sözünü tuttu vali Çeber okula geldi
Rize'de ilkokul 3. sınıf öğrencisi sınıf başkanlığı seçimlerinde sözünü tuttu vali Çeber okula geldi
Elon Musk Bitcoin'i yaratan kişiyi açıkladı
Elon Musk Bitcoin'i yaratan kişiyi açıkladı
e okul VBS girişi yapma öğrenci girişi 2021 ekranı TC ile giriş
e okul VBS girişi yapma öğrenci girişi 2021 ekranı TC ile giriş
Kocaeli'de eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti! Meğer komşusu...
Kocaeli'de eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti! Meğer komşusu...