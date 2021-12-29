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Temel Karamollaoğlu'ndan mülakat tartışması tepkisi: İslam'a ihanettir

Temel Karamollaoğlu'ndan mülakat tartışması tepkisi: İslam'a ihanettir

KPSS'de yüksek puan aldığı halde mülakatlarda elenenlerle ilgili konuşan Temel Karamollaoğlu "Adam hakkıysa ver hakkını. Dinimiz bize bunu emreder. Bunun dışındakilerin hepsi İslam'a ihanettir" diye konuştu.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidar, bahane üretme yeri değil icra yeridir. İktidar halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir" dedi. Öte yandan Saadet Partisi lideri, KPSS'den yüksek puan alıp mülakatta elenen Binnur Karakoyun isimli öğretmeni hatırlatarak, "20 yıldır iktidarda, 20 yıldır problemleri çözemeyen muhalefete kabahat buluyor. Sınav yapacaksın, her ne hikmetse yazılıda 90'ı geçen herkes sözlü mülakatta 60'ın altına düşüyor. Allah'tan korkun. Bu ne duyarsızlık, pervasızlıktır?" diye sitem etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2021'in zorlu geçtiğini belirterek, yeni yılın güzel olması temennisinde bulundu. 2021'in; enflasyonun, işsizliğin, TL'nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı yıl olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Özellikle son dönemde bunu daha yakından ve zararını görerek yaşadık ama iktidar bu problemlerin üstesinden geleceğine, sadece ve sadece muhalefeti 'hainler' ve 'teröristler' kategorisine iterek suçu üzerinden atma gayretinin içine girdi. Bunu anlamak mümkün değil. 20 yıldır iktidarda, 20 yıldır problemleri çözemeyen muhalefete kabahat buluyor. Sınav yapacaksın, her ne hikmetse yazılıda 90'ı geçen herkes sözlü mülakatta 60'ın altına düşüyor. Allah'tan korkun. Bu ne duyarsızlık, pervasızlıktır? Adam hakkıysa ver hakkını. Dinimiz bize bunu emreder. Bunun dışındakilerin hepsi İslam'a ihanettir" diye konuştu.

Ülkenin ciddi darboğazdan geçtiğini söyleyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"İktidar, bahane üretme yeri değil icra yeridir. İktidar, halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir. Bu arkadaşlar iktidarı kendi hakları gibi görüp, burayı terk etmemek için kırk takla atmaktan vazgeçmeyecekler gibi gözüküyor. Ülkemiz bu hale düşmemeli, bu hale düşürülmemeliydi. Asgari ücrete hakikaten büyük zam yaptılar, yüzde 50. 'Tarihimizde böyle bir şey olmadı' dediler ama hafızaları epey zayıflamış anlaşılan çünkü bu arkadaşlar daha iktidara gelmeden 5 sene önce, 1996 yılında, Erbakan hoca besmeleyi çekerken yüzde 50, arkasından 6 ay içinde verdiği zamlarla yüzde 130 zam verdi. Memura da işçiye de verdi. Herkesi aynı anda ihya etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük zammıymış, külahıma anlat. Şimdi ne oldu? Daha aradan 15-20 gün geçmeden asgari ücret yeniden açlık sınırının altına indi."

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