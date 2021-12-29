Kul hakkı budur demişti! Kemal Kılıçdaroğlu buluşma için saat verdi KPSS mülakatlarına tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu KPSS'de yüksek puan aldığı halde mülakatta elendiği için sosyal medyada şikayetlerini dile getiren gençlerle buluşma kararı aldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Türkiye’nin bu hikayeleri bilme hakkı var; ben ve mülakat mağduru gençlerimiz saat 16.15’te sevgili halkımızla buluşacağız. Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete sağır kulakları çınlasın!" dedi.

KPSS'den 91,5 alıp mülakatta 51 verilerek elenen öğrencinin sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası Twitter'da "mülakata hayır" hashtagi açılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam yaptığı paylaşımda "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun... Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim." demişti