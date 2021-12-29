Kemal Kılıçdaroğlu KPSS mülakat mağduru gençlerle buluştu: Bu belayı kaldıracağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan almalarına karşı mülakatta elenen adaylarla görüştü ve basın açıklaması yaptı. Yaşanan hukuksuzluk sonrası mağdur olan gençler tepkilerini sosyal medyadan dile getirmiş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de mülakat mağduru olan gençlerle buluşma kararı almıştı.

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Kılıçdaroğlu bugün CHP Genel Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Sonra gençlerle birlikte açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sözü mağdur olan gençlere verdi.

''Onlara özür borcumuz var. Yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan beye ulaşamıyoruz'' diyen Kılıçdaroğlu, bakanlığın Danıştay'ın kararına uymadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, ''Adaletin olmadığı yerde huzur olur mu? Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Buna hepinizin itiraz etmesi lazım. 84 milyonun itiraz etmesi lazım. Babaların annelerin çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini hepimiz biliriz. Anne babaların haklarını çalmak kimin hakkıdır? Daha önce benzer olaylar çıkınca Danıştay bir karar verdi. Bir puan aralığı belirliyor. Yazılıda alınan puanla mülakatta verilen puan arasında bir aralık belirlemeleri gerekiyor. Danıştay'ın kararına uymuyorlar. Bütün siyasi partiler, Danıştay'ın kararına uyulması için görüş birliğine vardılar'' sözlerini sarf etti.

Mülakatı kaldıracağız

İktidar geldiklerinde mülakatı kaldıracaklarını söyleyen CHP Lideri açıklamalarını, ''TBMM'nin milli eğitim kararına, Danıştay kararına uymayacaksınız; çalışkan öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz. Sonra bana adaletten bahsedeceksiniz? Bu çocuklarımızın haklarını savunmak benim boynumun borcudur. Saray'da bunu çok iyi bilsin. Birilerinin haklarını birilerine yedirmeyeceğiz. İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız'' diyerek bitirdi.

Mahmut Özer'den randevu istedi Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu istediğini duyurdu. Kılıçdaroğlu şunları yazdı: KPSS’deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor. Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!

Ne olmuştu?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na giren binlerce aday, yüksek puan almalarına rağmen yapılan mülakatlarda düşük puan alarak atanamamış, sosyal medyadan yaşanan duruma dair tepki göstermişti. CHP lideri, dün yaptığı paylaşımda "Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur!" mesajıyla mağdur olan gençlerle ilgili adım atacağını açıklamıştı.