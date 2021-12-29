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250 milyon dolar değerinde! Binlerce telefon ve alkol imha edildi

250 milyon dolar değerinde! Binlerce telefon ve alkol imha edildi

PAKİSTAN’da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen, 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi.

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Pakistan’ın Karaçi şehrinde güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında, 33 bin şişe alkol, 6 ton 500 kilogram esrar ve 10 bin cep telefonu ele geçirildi. Yaklaşık 250 milyon dolar değerindeki kaçak mal yetkililer tarafından imha edildi. El konulan uyuşturucular ekipler tarafından yakılırken, alkol ve cep telefonları ise iş makineleriyle ezildi.

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