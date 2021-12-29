'Aşıdan kaçmak için Türkiye'ye sığınacağım' demişti! Ünlü radyocu hayatını kaybetti: Ölüm sebebi...

İTALYA'nın en popüler radyo programlarından birinde görev alan ve aşı karşıtı açıklamalarıyla adından söz ettiren 61 yaşındaki Maurizio Buratti, aşı olmamak için Türkiye'ye kaçacağını söyledikten birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

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İtalya’nın en popüler radyo programlarından birinde görev alan ve aşı karşıtı açıklamalarıyla adından söz ettiren 61 yaşındaki Maurizio Buratti, koronavirüsten hayatını kaybetti. 61 yaşındaki radyocu, hastaneye kaldırılmadan birkaç gün önce kendisini hasta hissettiğini söylemiş, 38 derece ateşle maske takmadan süper markete gitmekle övünmüştü. Ünlü sunucu ‘veba yayıcı’ olarak suçlanırken, kendisi ise bu açıklamalarıyla övünmüştü.



Halk sağlığı tavsiyelerini görmezden gelerek ‘anayasayı savunduğunu’ söyleyen Buratti, sürüntülerin virüse neden olduğuna inandığı için test yaptırmayı da reddetti. İtalya’daki Zanzara Radyo’ya tam 10 yıldır canlı yayınla bağlanan Buratti, daha önce de yüzlerce kez aşı karşıtı olduğunu belirtmiş, radyodan ‘aşı olmayın’ propagandaları yapmıştı. Ünlü isim coronaya yakalandıktan sonra hasta olmakla övünmüş, ancak hayranları ve program yapımcılarının baskısıyla hastaneye gitmeyi isteksizce kabul etmişti.



Türkiye'ye sığınacağını söylemişti

Memleketi Mantua’da hastaneye gitmeyeceğini belirten 61 yaşındaki adam ‘çünkü ‘Orada komünistler var, onlara güvenmiyorum’ diyerek onun yerine Verona’ya gitmişti.Son telsiz telefon görüşmelerinden birinde Buratti, aşı yaptırmaya zorlanmaktan kaçınmak için İtalya’dan ayrılacağını ve Kore’ye veya Türkiye’ye sığınacağını söyledi.