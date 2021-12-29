RTÜK o sözleri affetmedi! Halk TV Fox TV ve TELE1 ceza yağdı: Atatürk’e düşmanlık olsun diye...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugünkü toplantısında Halk TV, Fox TV ve TELE 1’e para cezası verdi.

Abone ol

Yılın son Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısından da Halk TV, Fox TV ve TELE1’e ceza çıktı. Üst Kurul Halk TV’ye eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı küçük düşürdüğü gerekçesiyle para cezası verdi. Cezanın nedeni Barış Terkoğlu’nun Berat Albayrak’ın kurucusu olduğu Nun Vakfı’nın orman arazisini usulsüz kiraladığına dair KİPTAŞ raporundan bölümler okuması.



Fox ve TELE1 cezaları

Üst Kurul, Fox TV’ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu (EPDK) küçük düşürdüğü gerekçesiyle para cezası kesti. Fox Ana Haber EPDK’nin “bugün benzine zam yok” açıklamasının eleştirel bir şekilde haberleştirmişti. Son ceza da Uğur Dündar’ın TELE1’de yaptığı Demokrasi Arenası programında emekli amiral Türker Ertürk’ün ifadelerini cezaya gerekçe saydı. Ertürk yayında “Atatürk’e düşmanlık olsun diye pistin ortasına inşaat yaptılar” demişti. Kararlar oyçokluğuyla alındı. Kanalların RTÜK’e tebliğ ettiği reklam gelirlerinin yüzde 2’si kadar ceza ödeyecek.



CHP'li üye İlhan Taşçı: Son söz "Gelecek güzeldir! İnanın!"

CHP’nin Üst Kurul üyesi İlhan Taşçı cezalarla ilgili sosyal medya hesabından "RTÜK, kurum başkanı Ebubekir Şahin’in ‘kutlu davanın vazgeçilmezi’ olarak nitelendirdiği Berat Albayrak’ı küçük düşürdüğü gerekçesiyle Halk TV’ye para cezası verdi. Konu: Nun Vakfı’na yapılan orman arazisi kiralamasının usulsüz olduğuna dair Kiptaş raporu. Bu vesileyle anımsatmakta yarar var: Albayrak’ın bakanlıktan istifası, kardeşinin yönettiği medya kuruluşlarında dahi yayınlanmamıştı. Velhasıl Albayrak, istifası yayınlanmayınca küçük düşmüş/düşürülmüştü zaten. EPDK da Fox Haber tarafından küçük düşürüldüğü gerekçesiyle RTÜK’e başvurdu; istediğini aldı. RTÜK, Fox’a da idari para cezası verdi. Para cezası alan son kanal TELE1 oldu. Tüm kararlar oyçokluğuyla alındı, kamuoyunun bilgisine sunarım. Son söz: Gelecek güzeldir! İnanın!" açıklamasını yaptı.



