BIST 1.895
DOLAR 12,54
EURO 14,27
ALTIN 731,61
HABER /  MEDYA

RTÜK o sözleri affetmedi! Halk TV Fox TV ve TELE1 ceza yağdı: Atatürk’e düşmanlık olsun diye...

RTÜK o sözleri affetmedi! Halk TV Fox TV ve TELE1 ceza yağdı: Atatürk’e düşmanlık olsun diye...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugünkü toplantısında Halk TV, Fox TV ve TELE 1’e para cezası verdi.

Abone ol

Yılın son Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısından da Halk TV, Fox TV ve TELE1’e ceza çıktı. Üst Kurul Halk TV’ye eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı küçük düşürdüğü gerekçesiyle para cezası verdi. Cezanın nedeni Barış Terkoğlu’nun Berat Albayrak’ın kurucusu olduğu Nun Vakfı’nın orman arazisini usulsüz kiraladığına dair KİPTAŞ raporundan bölümler okuması.

Fox ve TELE1 cezaları 
Üst Kurul, Fox TV’ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu (EPDK) küçük düşürdüğü gerekçesiyle para cezası kesti. Fox Ana Haber EPDK’nin “bugün benzine zam yok” açıklamasının eleştirel bir şekilde haberleştirmişti. Son ceza da Uğur Dündar’ın TELE1’de yaptığı Demokrasi Arenası programında emekli amiral Türker Ertürk’ün ifadelerini cezaya gerekçe saydı. Ertürk yayında “Atatürk’e düşmanlık olsun diye pistin ortasına inşaat yaptılar” demişti. Kararlar oyçokluğuyla alındı. Kanalların RTÜK’e tebliğ ettiği reklam gelirlerinin yüzde 2’si kadar ceza ödeyecek.

CHP'li üye İlhan Taşçı: Son söz "Gelecek güzeldir! İnanın!"
CHP’nin Üst Kurul üyesi İlhan Taşçı cezalarla ilgili sosyal medya hesabından "RTÜK, kurum başkanı Ebubekir Şahin’in ‘kutlu davanın vazgeçilmezi’ olarak nitelendirdiği Berat Albayrak’ı küçük düşürdüğü gerekçesiyle Halk TV’ye para cezası verdi. Konu: Nun Vakfı’na yapılan orman arazisi kiralamasının usulsüz olduğuna dair Kiptaş raporu. Bu vesileyle anımsatmakta yarar var: Albayrak’ın bakanlıktan istifası, kardeşinin yönettiği medya kuruluşlarında dahi yayınlanmamıştı. Velhasıl Albayrak, istifası yayınlanmayınca küçük düşmüş/düşürülmüştü zaten. EPDK da Fox Haber tarafından küçük düşürüldüğü gerekçesiyle RTÜK’e başvurdu; istediğini aldı. RTÜK, Fox’a da idari para cezası verdi. Para cezası alan son kanal TELE1 oldu. Tüm kararlar oyçokluğuyla alındı, kamuoyunun bilgisine sunarım. Son söz: Gelecek güzeldir! İnanın!" açıklamasını yaptı.

5 kanala 71 ceza verildi

Geçtiğimiz günlerde CHP’nin Üst Kurul üyesi İlhan Taşçı RTÜK’ün 2021’de Halk TV, Tele 1, Fox TV, KRT ve Habertürk 21 milyon 500 bin lira tutan 71 ceza verdiğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de tek günde 441 bin yeni Kovid-19 vakası görüldü
ABD'de tek günde 441 bin yeni Kovid-19 vakası görüldü
Kemal Kılıçdaroğlu KPSS mülakat mağduru gençlerle buluştu: Bu belayı kaldıracağız
Kemal Kılıçdaroğlu KPSS mülakat mağduru gençlerle buluştu: Bu belayı kaldıracağız
250 milyon dolar değerinde! Binlerce telefon ve alkol imha edildi
250 milyon dolar değerinde! Binlerce telefon ve alkol imha edildi
Fransa'da acil servisler ücretli oluyor! Muayeneye gelenler ücret ödeyecek
Fransa'da acil servisler ücretli oluyor! Muayeneye gelenler ücret ödeyecek
Vakıfbank Çin Kalkınma Bankası'ndan kredi temin etti
Vakıfbank Çin Kalkınma Bankası'ndan kredi temin etti
'İnsan yüzlü' keçi dünyaya geldi: Keçiyi gören köylüler 'Tanrıdan bir uyarı' dedi
'İnsan yüzlü' keçi dünyaya geldi: Keçiyi gören köylüler 'Tanrıdan bir uyarı' dedi
Tahsin Küçük annesi Necla Küçük kimdir? Masterchef Tahsin ailesi aslen nereli?
Tahsin Küçük annesi Necla Küçük kimdir? Masterchef Tahsin ailesi aslen nereli?
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Turkovac'a yurt dışından ilk onay Azerbaycan'dan
Turkovac'a yurt dışından ilk onay Azerbaycan'dan
İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı binada yangın! Vatandaşlar mahsur kaldı
İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı binada yangın! Vatandaşlar mahsur kaldı