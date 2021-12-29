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Ataşehir Belediyesi filosuna 139 yeni araç kattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ataşehir Belediyesi filosuna 139 yeni araç kattı

Ataşehir Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi filosuna toplam 139 yeni araç dahil edildi.

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Ataşehir Belediyesi daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla 139 yeni aracı filosuna kattı.

35 adet sedan tipi Fiat Egea ve Ford Focus marka hizmet aracı, 25 adet van tipi hizmet aracı, 5 adet minibüs, 3 adet hayvan nakil aracı, 28 adet kamyonet, 1 adet frigo kasa panelvan ve 42 adet belediye hizmet aracı Ataşehir Belediyesinin filosuna dahil edildi.

"Ataşehir Belediyesi olaraktan 139 aracı hizmete sunduk"

Yeni araçların filoya katılmasının sevincini yaşayan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Gördüğünüz gibi bugün Ataşehir Belediyesi olarak 139 aracı hizmete sunduk Ataşehir halkının hizmetine sunduk. Yıllardır hep kiralamayla bu işleri götürüyordu. Artık Ataşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla bu işleri yapmaya başladı. Kısmet olursa önümüzdeki dönem çöpü de aynı şekilde yapacağız. Belediye artık düşünmek zorunda. İmkan ve koşullar oluşturduk. Bugün Ataşehirlilerin hizmetine 139 aracımızı sunduk. Ataşehir'e hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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