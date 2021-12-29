Hulusi Akar'ın Meis Adası sözlerine Yunan bakandan haddini aşan yanıt: Bırakın yüzerek gelsin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meis Adası'nın Harp Okulu öğrencisinin yüzerek gidebileceği mesafede bulunduğunu belirtmişti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise haddini aşan bir ifadeye imza attı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Meis Adası ile ilgili sözleri Yunanistan'ın gündemine oturdu.

"Türkiye'ye 1950 metre mesafede Meis Adası var" diyen Bakan Akar, "Harp Okulu öğrencisinin yüzme standardı 2 bin metre. Yani yüzerek giderler. 10 kilometrekarelik bir ada" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan'dan peş peşe açıklamalar

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, açıklamanın ardından 'ulusal bağımsızlıklarını ve egemenlik haklarını savunmaya hazır olduklarını' söylemişti.

Yunan bakan haddini aştı

Hardalias'ın ardından açıklama yapan Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, haddini aşan ifadelere imza attı.

Panagiotopoulos, "Cevap vermemize gerek yok. Bırakın, Meis'e yüzerek gelsin" sözünü sarf etti.