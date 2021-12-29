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TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı İstanbul'a ulaştı

TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı İstanbul'a ulaştı

İstanbul'a, acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı.

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Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı yerli silahı TURKOVAC aşısı acil kullanım onayı almıştı. Onayın ardından yerli ve milli aşı TURKOVAC için Şanlıurfa'da seri üretime geçildi. Üretimleri tamamlanan aşılar Ankara'ya gönderildi. Buradan da bazı şehirlere sevkiyatlar başladı.

İstanbul'a ilk sevkiyat
Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, sabah saatlerinde yüklenilen tır ile kara yoluyla İstanbul'daki İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Deposuna getirildi.

Soğuk zinciri korunarak 2-8 derecede saklanan aşılar, İstanbul'daki şehir hastanelerine dağıtılacak. Aşıların bulunduğu depoda gazetecilere açıklama yapan İstanbul İl Aşı Sorumlusu Doktor Burhan Küçükoğlu, İstanbul'da tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

"Kısa sürede uygulamaya başlayacağız"
Yerli korona aşısı TURKOVAC'ın Ankara'dan yola çıkarılarak İstanbul'a getirildiğini belirten Küçükoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın da söylediği gibi çok kısa bir süre içerisinde şehir hastanelerinde yerli korona aşısı TURKOVAC'ı uygulamaya başlayacağız." dedi.

"Aşılar hastanelere nakledilecek"
Küçükoğlu, bu zamana kadar henüz aşısını olmamış ya da hatırlatma dozu zamanı gelmiş tüm vatandaşları aşı olmaya davet ederek, şöyle konuştu:

"Aşıların bütün aşılar gibi 2-8 derecede korunması gerekiyor. O yüzden aşılar İstanbul'a soğuk zincir kurallarını sağlayan özel tırlarımızla geldi. Yaklaşık 5 saat sonunda da İstanbul'a ulaştı. Gördüğünüz gibi aşıları hızlıca depomuza aldık. Aşıların uygulanacağı şehir hastanelerine naklini de hemen sağlayarak, çok kısa bir süre içerisinde vatandaşlarımızı aşıyla buluşturmuş olacağız. Ayrıca halihazırda İstanbul'da 1500 farklı noktaya aşıyı dağıtabilecek soğuk zincir ağımız da mevcut. Bunun yanında vatandaşlarımızı salgınla mücadelede en büyük gücümüz olan aşıyı olmaya davet ediyoruz."

Turkovac için başvuru yolu
Yerli aşı için e-Nabız'dan randevu alınabiliyor. Başvuru yapmak için öncelikle e-Nabız resmi sitesi veya mobil uygulamasına giriş yapılıyor. (enabiz.gov.tr)

Daha sonra ana sayfaya gelen "TURKOVAC" veya "3. DOZ TURKOVAC" seçeneklerinden birini seçmek gerekiyor.

Bu işlemlerin ardından başvuru otomatik olarak sisteme kaydedilip incelemeye alınıyor.

Değerlendirmeler sonucunda başvurunun uygun görülmesi durumunda, e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlanıyor.

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