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AK Partili yetkiliden Reuters'e açıklama: Her kesimin rahatlayacağı yeni adımlar atacağız

AK Partili yetkiliden Reuters'e açıklama: Her kesimin rahatlayacağı yeni adımlar atacağız

İNGİLİZ haber ajansı Reuters'a konuşan AK Partili üst düzey bir yetkili, erken seçimin yapılmayacağını tekrarlayarak ilerleyen günlerde toplumun her kesiminin rahatlayacağı yeni adımların atılacağını belirtti.

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İNGİLİZ haber ajansı Reuters'e konuşan AK Partili üst düzey yetkili, erken seçim olmayacağını belirterek, "Seçim gündemde yok, zamanında yani 2023'te olacak" dedi.

İsmi açıklanmayan yetkili, parti içindeki moralin oldukça yüksek olduğunu kaydederek toplumun her kesimini rahatlatacak yeni adımların yakında atılacağını, "Toplumun her kesimini rahatlatacak yeni adımlar atılacak. Bu adımların uzun vadeli etkileri desteği artıracak. Ülkedeki panik havası artık yok. Şimdi sakince doğru adımları atmaya devam edeceğiz" sözleriyle ifade etti.

Ajansın siyasi analistlere dayandırdığı değerlendirmede ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki büyük karar (asgari ücretin artması ve yeni mevduat) ile birlikte etkili bir şekilde erken seçimin kapısını araladı. İki açıklama da krizin hissedildiği bir dönemde 5 gün arayla yapıldı. Erdoğan ve üst düzey AK Parti yetkilileri tekrar tekrar bu iddiayı yalanladı. Fakat 2022'de ücretlerde rahatlık ve Türk lirasının (TL) keskin artışı uzun süredir anketlerde güç kaybeden Erdoğan'ın bir an önce harekete geçmek isteyebileceğine işaret ediyor" yorumunu yaptı.

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