ABD basını yazdı: Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük kozu Türk SİHA'ları olacak

ABD'nin Defense One haber sitesi Ukrayna'nın olası bir Rusya işgali karşısındaki en büyük stratejik kozunun Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'ları olduğunu yazdı.

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Dünya çapındaki savunma sanayii ve askeri gelişmeleri takip eden ABD'nin Defense One haber sitesi Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir askeri müdahalesi karşısında en büyük kozu ve savunma stratejisinin merkezinde Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ları olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın caydırıcılığının merkezinde TB2'lerin yer alması gerektiğine vurgu yapılan haberde ABD'nin de bu stratejiye sürekli mali destek vermesi gerektiği belirtildi.

Ne ABD ne de Avrupa Birliği (AB) tarafından taahhüt edilen kuvvetlerin Rusya'yı Ukrayna sınırından caydıramadığının altı çizilen yazıda, "SİHA'lar ne kadar etkili olduklarını geçtiğimiz yıl 44 gün süren Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında kanıtladı" denildi.