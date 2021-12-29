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Türkiye'nin Çad'a giden zırhlı araçlar Yunanistan'ı rahatsız etti

Türkiye'nin Çad'a giden zırhlı araçlar Yunanistan'ı rahatsız etti

Yunan medyasında yer alan bazı haberlerde Türkiye'nin Çad'a giden Ejder Yalçın zırhlı araçlarının görüntülerine atıfta bulunularak, "Türkiye, Afrika'ya yayılıyor" ifadesine yer verildi.

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FRANSA ile birlikte Afrika'ya asker gönderme planları yapan Yunanistan, Türkiye'nin ortak çıkarlar için Afrika'ya uzattığı dost elinden rahatsız.

Yunan medyasında yer alan bazı haberlerde, "Türkiye, Afrika üzerinde 'etki alanı' oluşturmak için savunma sanayisini kullanıyor" iddiasına yer verildi.

Kamerun'un Douala limanında çekildiği iddia edilen bazı görüntülerde Çad'a gitmek üzere limana inen Türk yapımı zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'ın görüntüleri paylaşıldı.

Ejder Yalçın'ın görüntüleri ile ilgili bir savunma internet sitesi olan Defense.net adlı forumdaki bir haberde, "Bu görüntülerde Çad'a giden zırhlı araçlar Kamerun'un Douala limanına taşınıyor. Bu zırhlı araçlar özel sektör tarafından Türk devletinin de desteğiyle üretildi. Türkiye, etkisini Afrika kıtasında genişletmek için savunma sanayisini kullanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'a sitem

Söz konusu haberde, "Bir noktada Yunanlar savunma sanayiinin gelişmesine izin vermeyen Yunan hükümetlerinden sorumlu tutacak" şeklinde sitem edildi.

Haberde ayrıca, "Ankara, önümüzdeki on yıl boyunca dış etkenlerden tamamen bağımsız olma beklentisiyle, silahlı kuvvetlerinin kullanabileceği silah sistemlerinin yüzde 60'ından fazlasını yerli olarak üretiyor. Türkiye, artık sadece üretici bir ülke değil, aynı zamanda savunma teçhizatı ihracatçısı bir ülke" denildi.

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