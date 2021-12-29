NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor

TÜRKİYE, NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) komutasını 1 Ocak 2022'de Fransa'ya devredecek.

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NATO'dan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'den komutayı devralacak olan Fransa, NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca yürütecek.

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) ana unsurunu 2022'de 3 bin 500 askerden oluşan Fransız-Alman tugayı oluşturacak. Ayrıca İspanya, Portekiz ve Polonya da görev kuvvetine asker verecek.

Görev gücünün komutasını her yıl başka bir müttefik ülke üstleniyor. Fransa, 1 Ocak 2023'te komutayı Almanya'ya devredecek.