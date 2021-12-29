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NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor

TÜRKİYE, NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) komutasını 1 Ocak 2022'de Fransa'ya devredecek.

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NATO'dan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'den komutayı devralacak olan Fransa, NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca yürütecek.

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) ana unsurunu 2022'de 3 bin 500 askerden oluşan Fransız-Alman tugayı oluşturacak. Ayrıca İspanya, Portekiz ve Polonya da görev kuvvetine asker verecek.

Görev gücünün komutasını her yıl başka bir müttefik ülke üstleniyor. Fransa, 1 Ocak 2023'te komutayı Almanya'ya devredecek.

VJTF, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve Orta Doğu'daki karışıklıklar gibi değişen güvenlik ortamı nedeniyle 2014'te kuruldu

Hollanda'da bulunan NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığının komutası altındaki 40 bin askerlik NATO Mukabele Kuvvetinin bir parçası olan VJTF, ittifakın savunması için birkaç gün içinde harekete geçebilecek şekilde hazır bekletiliyor.

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