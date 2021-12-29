BIST 1.895
DOLAR 12,65
EURO 14,35
ALTIN 733,51
HABER /  MEDYA

RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye tartışma programı cezası

RTÜK'ten Tele 1 ve Halk TV'ye tartışma programı cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkesi ihlallerini ve lisans taleplerini görüşerek Halk TV ve Tele 1’e yaptırım uygularken, Disney Plus’a da lisans verdi.

Abone ol

Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan RTÜK, izleme uzmanlarının hazırladığı raporları ele aldı. Tele 1’de yayınlanan "Demokrasi Arenası" programında emekli Amiral Türker Ertürk'ün kullandığı sözleri inceleyen RTÜK, 6112 sayılı Yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Üst Kurul, programda sarf edilen, “Bu iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman. Türkiye, işte nerede Suriye'de, nerede Libya'da bu tür maceralar peşinde, emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçiliğini yapıyor” şeklindeki sözlerin eleştiri sınırlarını aşan, devletin saygınlığını zedeleyici ve toplumda ayrışmaya neden olabilecek ifadeler olduğuna kanaat getirerek yayıncı Tele 1’e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Halk Tv'ye "sözüm var" yaptırımı

Üst Kurul, Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun yer aldığı Halk TV’nin “Sözüm Var” programı hakkında düzenlenen raporu da görüştü. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde yayın yapılan programda dile getirilen açıklamaların kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu tespit edilerek Halk TV’ye idari para cezası verildi.

Disney+ lisans aldı

RTÜK toplantısında Disney Plus’ın internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren, yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye’de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor, Bülent Korkmaz'la yollarını ayırdığını açıkladı
Alanyaspor, Bülent Korkmaz'la yollarını ayırdığını açıkladı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi son eyleminde de yalnız bırakmadı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi son eyleminde de yalnız bırakmadı
Vezir Alemşah kimdir kısaca hayatı Vezir Alemşah ölümü nasıl oldu?
Vezir Alemşah kimdir kısaca hayatı Vezir Alemşah ölümü nasıl oldu?
İstanbul Tuzla'da beyaz peynirdeki 20 liralık fiyat oyununu zabıta ekipleri affetmedi
İstanbul Tuzla'da beyaz peynirdeki 20 liralık fiyat oyununu zabıta ekipleri affetmedi
Gündüz Bey nasıl öldü Osman Bey'e ihanet etti mi? Gündüz Bey oğulları
Gündüz Bey nasıl öldü Osman Bey'e ihanet etti mi? Gündüz Bey oğulları
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı İstanbul'a ulaştı
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı İstanbul'a ulaştı
NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor
NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Türkiye'den Fransa'ya geçiyor
Meteorolojinin kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın üç ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Meteorolojinin kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın üç ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Masterchef Tahsin evli mi burger dükkanı nerede? Tahsin Küçük aslen nereli?
Masterchef Tahsin evli mi burger dükkanı nerede? Tahsin Küçük aslen nereli?
ABD basını yazdı: Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük kozu Türk SİHA'ları olacak
ABD basını yazdı: Ukrayna'nın Rusya'ya karşı en büyük kozu Türk SİHA'ları olacak