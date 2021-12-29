Meteorolojinin kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'nın üç ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptı. Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre; gece saatlerinden itibaren Antalya merkezde ve zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.

Yağışların 1300-1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 kilometre/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Üç ilçede eğitime 1 gün ara verildi Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, "İlçelerimizde beklenen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 30 Aralık Perşembe günü Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerimizde tüm eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilmiştir. Bu ilçelerdeki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" paylaşımında bulundu.

Yağışlar cuma günü etkisini kaybedecek

Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İzmir ve Aydın için de uyarı yapıldı

Meteorolojiden yapılan bir diğer uyarıya göre; akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 20-50 kilogram), batı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli (metrekareye 50-75 kilogram) sağanak bekleniyor.