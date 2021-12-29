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Newcasle United, Yusuf Yazıcı'ya talip oldu

Newcasle United, Yusuf Yazıcı'ya talip oldu

Fransa Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'ya İngiltere Premier Lig ekibi Newcasle United talip oldu.

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Fransa Lig 1'de geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu, teknik direktör Christophe Galtier'in ayrılığı sonrasında değişen sistemde bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

Sezon sonu gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyen Yazıcı'ya devre arasında İngiltere'den Newcasle United ve Rusya'dan CSKA Moskova'nın ilgisi bulunuyor. Ayrıca yıldız futbolcuya Süper Lig'den de Galatasaray'ın da teklif götürmeye hazırlandığı öğrenildi.

İngiliz medyasına göre özellikle Newcastle United'ın gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcuyu, Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un istediği belirtilirken, takımlar arasında görüşmeler sürüyor.

Lille, transfer önceliğini Newcastle United'a verirken, CSKA Moskova da süreci yakından takip ediyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 350 milyon Euro karşılığında satın aldığı Newcastle United'ın Lille'e Yusuf Yazıcı için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

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