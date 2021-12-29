CHP'li Sezgin Tanrıkulu HDP'yi son eyleminde de yalnız bırakmadı

Halkların Demokratik Partisine (HDP) verdiği destekle bilinen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partiyi son eyleminde de yalnız bırakmadı.Abone ol
Geçtiğimiz haziran ayında İzmir'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılanacağı davanın ilk duruşması İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Dava öncesi ise İzmir Adliyesi önünde bir araya gelen HDP'liler eylem düzenledi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasıyla başlayan eylemde birçok HDP'li vekil yer alırken Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) de destek geldi.
TBMM'de HDP ile birlikte TSK'nın operasyonlarına karşı ağız birliği yapıp milli üretimimiz SİHA'lara karşı çıkmasıyla adından söz ettiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'yi burada da yalnız bırakmadı.