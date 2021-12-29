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Biden ve Putin telefonda Ukrayna'yı görüşecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Biden ve Putin telefonda Ukrayna'yı görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunu ele almak için bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 30 Aralık 2021'de Rusya ile yaklaşan diplomatik diyalog da dahil birçok konuyu ele alacağı bir telefon görüşmesi yapacak" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasına karşılık ortak bir tavır takınmak adına Biden yönetiminin Avrupalı ortak ve müttefikleriyle geniş bir diplomasi yürüttüğüne işaret eden Horne, Biden'in bu konuda dünya çapında birçok lider ile görüştüğünü kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda yapmayı planladıkları diplomatik görüşmelerin birincisinin 10 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.

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