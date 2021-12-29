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Szalal'den sonra Kim Min-Jae'ye de dev talip

Szalal'den sonra Kim Min-Jae'ye de dev talip

İtalyan devi Napoli, savunmasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle ilgilenen Napoli'nin listesinin üst sıralarında Fenerbahçeli Kim Min-Jae yer alıyor.

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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Kim Min-Jae'ye bu kez dünya devi talip oldu.

İtalyan devi Milan'ın Attila Szalai'ye talip olmasının ardından bu kez de bir başka İtalyan ekibi, Güney Koreli stoperini kadrosuna katmak için harekete geçti.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, 25 yaşındaki Kim Min-Jae'yi transfer etmek istiyor. Manolas'ın ayrılığının ardından stoper arayan İtalyan ekibinin sportifi direktörü Cristiano Giuntoli, Güney Koreli savunmacıyı listenin üst sıralarına yazdı.

Manolas'ın ayrılması, Koulibaly'nin de Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması nedeniyle savunma oyuncusu ihtiyacı oluşan Napoli için Kim Min-Jae'nin ideal oyuncu profili olduğu belirtildi.

Napoli'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye teklif yapacağı kaydedildi.

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