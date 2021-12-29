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İstanbul Boğazı trafiği Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Boğazı trafiği Kız Kulesi açıklarında arızalanan gemi nedeniyle askıya alındı

İSTANBUL  Boğazı trafiğinin 70 metre boyundaki bir geminin Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapması nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan 70 metre boyundaki BARLAS isimli gemiye Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi ve Boğaz trafiği askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

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