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Türkiye 29 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 29 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 366 bin 363 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 130 milyon 571 bin 557'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Aralık 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 638 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdırdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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