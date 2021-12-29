Kırıkkale'de yolun ortasında kendiliğinden yanan ateş ekipleri alarma geçirdi
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde yolun ortasında kendiliğinden yanan ateşi gören vatandaşlar doğal gaz kaçağı ihbarında bulunarak ekipleri alarma geçirdi.Abone ol
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde yolun ortasında kendiliğinden yanan ateşi gören vatandaşlar durumu bildirdi.
Olay yerine itfaiye, zabıta ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Doğal gaz yetkilileri bölgede dedektör ile yaptığı incelemede kaçağın olmadığını belirledi. Yanan ateşin ise kendiliğinden söndüğü bildirildi.
Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri ise olası bir faciaya karşı hazır bekledi.